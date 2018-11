Miért drá­gább ugyanaz ná­lunk, mint Bécs­ben? Még min­dig hü­lyé­nek néz­nek?

Media Markt, DM, Interspar, Müller – elmentünk néhány bécsi üzletbe, és meglepő árkülönbségeket találtunk! Dezodor, tusfürdő, mogyorókrém, film – csak pár, találomra kiválasztott tétel, amelyek ugyanazokban az üzletláncokban olcsóbbak Ausztriában, mint Magyarországon. Vajon miért sarcolnak meg bennünket jobban a multik? Karácsony környékén sokan szívesen ugranak át a sógorékhoz, akár a most hétvégén nyíló bécsi adventi vásárra is, kicsit körülnézni, vásárolgatni. A legtöbb idehaza ismert áruházlánc ott is jelen van, s a kínálat jó része szintén ismerős. Az árszínvonal általában valamivel a magyar fölött van, de rengeteg esetben meglepetés ért minket: pontosan ugyanazokat a termékeket Ausztriában jóval olcsóbban kínálták, mint Magyarországon! Még akkor is, ha kiszűrjük azt, hogy kint más az áfa (Ausztriában az élelmiszeren 10, szinte minden máson 20, nálunk általában 27 százalék). Sok áru még az áfa-korrekció után is drágább ugyanannak az üzletláncnak a magyar, mint az osztrák boltjában.

EZT OLVASTAD MÁR?

Miért akarnak rajtunk extrán nyerészkedni? Még mindig hülyének néznek minket?

Táblázat áfakorrekcióval*

Bécsi ár Budapesti ár

Dove dezodor 666 869

Palmolive tusfürdő 304 445

Eközben a címlapon

Merci csokoládé 592 799

Kávéfőző 26 988 29 993

Nutella (450g/400g) 1189 1199

Nivea krém (400ml/250ml) 1350 1599

A viszkis (film) 5431 5999

*Ebben a táblázatban a bécsi árakat számítottuk ki úgy, hogy nem az osztrák, hanem a magyar áfával számoltunk – ezek a termékek még így az áfakorrekcióval is olcsóbbak Bécsben, mint Budapesten! (Az eurót 322,8 forintos áron számoltuk.)

Itthon átragasztották az árcímkét a pulóveren Bécsben és Budapesten is benéztünk egy-egy New Yorkerbe, ahol a téli szezon jegyében karácsonyi pulóvereket kínáltak. Az Ausztriában fotózott nemzetközi árcímkén jól látszik, hogy a termék ára 2990 Ft.

Ám a magyar fővárosban új árat ragasztottak a hivatalosra: 3390 forint

Még a magyar sikerfilm is olcsóbb! Nem akartunk hinni a szemünknek, amikor az osztrák MediaMarkt film osztályán megpillantottuk az utóbbi idők egyik legsikeresebb magyar filmjét, A viszkist! A borítón a The Whiskey Bandit felirat olvasható ugyan, de a lemezről természetesen nem hiányzik a magyar hang. Ugyanakkor olcsóbb, mint itthon!

Ausztria: 5132 Ft

Magyarország: 5999 Ft

Megdöbbentek az emberek Kíváncsiak voltunk, vajon mit szólnak az emberek ahhoz, hogy az azonos üzletek ellenére számos termék olcsóbb Ausztriában, mint Magyarországon. Kiss Imre: „Hogy mi van?! Biztos voltam benne, hogy kint minden drágább, erre tessék! Itt a példa, hogy még mindig létezik a nyugat és a kelet közötti ellentét. Felháborít a különbség, mert úgy érzem, ezzel lenéznek. Mintha azt mondanák: nesze, kelet-európai paraszt, vásárold csak meg drágábban a jó nyugati árut, amit odahaza a mieinknek olcsón adunk.”

Pákovics Éva: „Felháborító és érthetetlen! Nem csodálom, hogy több ismerősöm is kijár bevásárolni, a benzinpénzt pedig összedobják.”

Pál Klári: „Megmagyarázhatatlan ez az árkülönbség. Úgy tudom, ezek a cégek Ausztriában magasabb munkadíjat fizetnek a dolgozóiknak, mégis olcsóbban tudják adni az azonos termékeket kint…”