Ti­tok­ban ké­szít fel­vé­te­le­ket az iP­hone - ál­lítja egy el­is­mert mér­nök

A Google egyik mérnöke egy olyan adatvédelmi beállítást észlelt az iOS-ben, amivel az Apple alkalmazásai a felhasználó tudta és engedélye nélkül készít fotókat róla.

Felix Krause egy általa fejlesztett alkalmazással tesztelte is a rendszert és döbbenetes felfedezésre jutott. A szakember úgy tudott más iPhone-felhasználók arcáról képeket készíteni, hogy ők arról nem is tudtak, sőt még a felhőbe is fel tudta tölteni a fotókat.

A Google elküldte a panaszait az Apple fejlesztőinek.

A kommentek megjelenítéséhez kérem, engedélyezze a JavaScript futását az oldalon!