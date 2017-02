Mil­li­ó­kat buk­hat: Le­húzta a rolót Szabó Zsófi vál­lal­ko­zása

Szabó Zsófi tavaly tavasszal mutatta be első ruhakollekcióját. A Carnute-ről akkor azt nyilatkozta Zsófi, hogy élete egyik legnagyobb álma valósult meg. A márkának nemcsak tulajdonosa, tervezője, hanem az arca is lett a műsorvezető, aki férjével, Zsolttal közösön dobta piacra a kollekciót. Bármilyen nagy is volt a felhajtás a vállalkozás körül, úgy tűnik, mára befejezte pályafutását. Zsófi ugyanis sehol sem reklámozza már a termékeket, amelyeknek az oldala sem frissült, arról nem is beszélve, hogy a nyíregyházi Carnute-boltban egészen más jellegű ruhákkal töltötték fel a polcokat.

Fotó: Keller Mátyás

Valóban felfüggesztettük a gyártást egy időre

– ismerte el a Borsnak Zsófi, aki hozzátette,átmenetileg vált csak meg a nagy álomtól. A nyári forgatások, illetve az esküvő megszervezése rengeteg időt vett el, ezért sem tudott a márkával foglalkozni. Ám ezen kívül egy más, nagyobb problémával is szembe kell néznie.

Nem találtunk olyan varrónőt, varrodát, ahol folyamatosan, állandó magas minőségben tudtak volna nekünk dolgozni

– magyarázta a fiatal feleség, aki nem adja fel:

„Már vannak terveim egy új kollekcióra, de most elsősorban a tévés feladataimra koncentrálok. A márkának egyébként jó volt a fogadtatása, majdnem az összes darab elfogyott” – mondta Zsófi, aki férjével hárommillió forintos kezdőtőkével alapította a céget. Úgy érzi, nem fog elveszni a befektetett pénz.

„A Carnute és a köré épített brand nem veszett el, sőt igen hamar lett erős a márka. Így, ha lesz új kollekciónk, szerintem az is hamar el fog kelni.”

