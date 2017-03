A bű­nö­zők Mek­ká­jává válik Svéd­or­szág

2016 végére rekordszámú, 157 050 bűnügyben nem sikerült megtalálni vagy elítélni az elkövetőt. Ez pedig 11,4 százalékos növekedést jelent a 2015-ös adatokhoz képest. A rendőrség adatai szerint alapvetően minden bűnténytípusban növekedés tapasztalható, de igazán az erőszakos bűncselekmények, a drogügyletek, a közlekedési szabályszegések és a bolti lopások váltak „népszerűvé”.

EZEKET OLVASTAD MÁR?

Fotó: Europress / Sebastian Gollnow / DPA - AFP

A megoldatlan bűnügyek terén a gyilkosságoknál vagy gyilkossági kísérleteknél a legsiralmasabb a helyzet: 2011-hez képest 67,7 százalékkal ugrott meg az ügyek száma! A legtöbb lövöldözés az ország nagyvárosaiban történt, ahol bűnbandák csapnak össze egymással az utcákon. Ráadásul a rendőrségi nyomozások sem túl alaposak, az ügyészség egyre több ügyet dob vissza információhiány miatt.

A rendőrség is tisztában van azzal, hogy baj van. Többször is közölték, hogy több rendőrre és forrásra, fejlettebb informatikai rendszerre és más hatóságokkal is együttműködő munkavégzésre lenne szükség a helyzet javítása érdekében. Amíg ez nincs, a svéd légkör a bűnözőknek kedvez: egyre több rendőr mond fel, egyre több egyenruhást támadnak meg az utcán, és egyre kevesebben avatkoznak bele a bűnbandák vagy a migránsok rivalizálásába.

Svédország pedig szépen lassan a bűnözők országává válik.

A kommentek megjelenítéséhez kérem, engedélyezze a JavaScript futását az oldalon!