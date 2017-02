Tragikus sérülés törte ketté Rudolf Péter fiának a zenei karrierjét. A Kossuth-díjas színész Veiszer Alinda, Hír TV-n látható műsorában mesélte, hogyan lett filmes Nagy-Kálózy Eszterrel közös fia, Olivér, aki eredetileg mást tanult.

"A fiam sokáig zenésznek készült. Londonba fel is vették zeneszerző és gitár szakra, aztán mégis a filmes világban találta meg önmagát. Ennek egy speciális története van, amiben az is benne van, hogy az ő keze tönkrement. Még reménykedik és reménykedünk benne, hogy nem kell feladnia, hiszen csodás dalokat ír. Majd talán a saját filmjéhez írhatja, hiszen most filmrendező szakon van" – árulta el Rudolf.

Olivér kisgyerekkora óta zenei pályára készült, zenetagozatos gimnáziumba járt, majd a brit egyetemen is jól teljesített, ám a sérülés megváltoztatta az életet. A fiatal tehetség jelenleg a Színház és Filmművészeti Egyetem hallgatója, rendezőnek tanul. Mirha című kisjátékfilmjével tavaly tavasszal már be is mutatkozott a szakmának. Az alkotásában testvére, Szonja kapta a főszerepet. A filmet érte negatív és pozitív kritika is, ám a rendezőként is elismert Rudolfnak meggyőződése, hogy egyáltalán nem szabad beleszólni gyerekei munkásságába. De arra a kérdésre, hogy elmenne-e a fia filmjébe főszereplőnek, már elbizonytalanodott.

"Ha a fiam ezt jónak látná, akkor elmennék, de nagyon félnék. Ez egy nagyon komplikált helyzet lenne a gyerekemmel, nem tudom, ez hogy menne" – mondta Rudolf Péter, aki feleségével, Eszterrel már közel 20 éve játszik különböző darabokban. Legújabb filmjében, az 1945-ben is házaspárt alakítanak.

"Tíz év után játszottunk először a Rómeó és Jú­liában. Ez alatt a darab alatt sok mindent megtudtunk egymásról, persze azt is, hogy imádunk egymással dolgozni. Eszter egy igazi dáma, aki soha nem idegesít. Az évek alatt összecsiszolódtunk, és a szemébe nézni egy forgatás alatt, az nagyon jó érzés" – idézete a művész szavait a Blikk.

Rudolf Péter egyébként nemcsak Olivérre, de másik két lányára is méltán lehet büszke. Szonja táncos lett, Flóra pedig színésznőnek készül.