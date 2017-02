Ezt üzente Pár­tos Csil­lá­nak az éle­té­ért har­coló Pécsi Il­dikó

A humora tartja életben Pécsi Ildikót, akiről aggasztó hírek érkeztek az utóbbi időkben. Most is kórházban ápolják. Egészségét a fia és egykori menye, Pártos Csilla közti konfliktus kezdte ki. Ráadásul időközben őt is perbe fogták.

EZEKET OLVASTAD MÁR?

Mindent megteszek, hogy meggyógyuljak

– kezdte a művésznő, akit néhány napja szállítottak egy fővárosi kórházba. Kivizsgálásokon vesz részt, mert annyira megromlott az egészségi állapota.

Fotó: TV2

Volt menye, Pártos Csilla most rokontartási pert indított ellene.

Ez egy vicc! Még, hogy én vagyok az alperes! Nem vagyok hajlandó megijedni, pláne félni. Nem baj, ezen is túl fogok lendülni, mert nem az a fajta vagyok, aki olyan könnyen feladná.

"Túléltem én ennél nagyobb tragédiát is, amikor évekkel ezelőtt komoly autóbalesetet szenvedtem, amibe sokan belehaltak volna, de én még mindig itt vagyok. Túlélem ezt is! Nekem nem egy, ezer őrangyalom van! Így lesz ez a peremnél is” – mondta Pécsi a Blikknek, aki nem tagadta, fizikailag és lelkileg is kikészült.

„Az biztos, nem szerelemből szurkáltatom most magam az orvosokkal, öt éve nem voltam ugyanis kórházban.

Bejöttem, mert néha valóban úgy éreztem, nem élem túl ezt a méltatlan helyzetet, a pert.

Férje, Szűcs Lajos tartja a lelket feleségében.

Eközben a címlapon

„Lajosommal ötven éve vagyunk együtt jóban-rosszban. Mellettem áll mindenben, egykori sportolóként sok erőt ad nekem. Lajos nagyon erős ember, néha mégis el tud gyengülni, de aztán hamar talpra áll, s ilyenkor egymásnak adunk energiát a további küzdelmekhez. Rajta kívül még a humor és a kert éltet igazán engem, szeretek kertészkedni, és most írom Életem a kert című könyvemet, amit, ha a kórházból kikerülök, befejezek. Vannak még bőven terveim, készülök a rászoruló színészek megsegítésére rendezett márciusi hagyományos jótékonykodási gálaestre is.”

A művésznő maga sem tudja, mikor hagyhatja el a kórházat, de reméli, hogy néhány nap múlva hazaengedik. Addig is igyekszik nem a közelgő perekre, hanem a gyógyulásra koncentrálni.

A kommentek megjelenítéséhez kérem, engedélyezze a JavaScript futását az oldalon!