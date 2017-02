Könny­gáz és ret­te­gés: Pá­rizs lán­gok­ban áll

A maszkos tömeg autókat gyújt fel, gyakoriak az Allahu Akbar kiáltások, a fiatalok összecsapnak a rendőrökkel, miközben a rettegő lakosok nem merik elhagyni az otthonaikat. Egyelőre nem látni, mikor és hogyan tudnának véget vetni a zavargásoknak.

Fotó: Europress / Patrick Kovarik - AFP

A tüntetők már Molotov-koktélokkal és acélgolyókkal dobálják a rendőröket, akik a támadások miatt már kénytelenek lőni. A káosz azután tört ki, hogy egy felvételből kiderült: egy fiatal férfit gumibottal erőszakolt meg egy rendőr.

Az elővárosi rendőrkapitányságok vezetői segítségért könyörögnek, mert egyedül nem tudják megfékezni a maszkos bandákat. Az egyik gyújtogatásról már a Nemzeti Front vezetője, Marine Le Pen is megosztott egy videót – a felvételen sűrű Allahu Akbarozás hallatszik, ezzel a kiáltással szoktak többek között az Iszlám Állam öngyilkos merénylői is robbantani. Sokak szerint félő, hogy a tiltakozási hullám továbbterjed, és több francia nagyvárost is elérhet. Akkor pedig végleg elszabadul a pokol.

