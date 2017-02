Le­lep­lez­ték a le­gen­dás Hofi Géza tit­kát

Most kiderült, volt egy titkos segítője Hofi Gézának, aki éveken át felügyelte munkásságát és egyengette kar­rierjét, illetve írta a poénjait.A Mikroszkóp Színpad ikonja, Sas József és egykori kollégái meséltek arról, ki is volt az a különös alak.

Fotó: Markovics Gábor

„Az ő szerencséjére volt egy támogatója, Komlós János – nyilatkozta az RTL Klub XXI. század című műsorában a Blikk szerint Sas József,aki ezzel évtizedes rejtélyt fedett fel.

A titokzatos Komlós János a Rákosi-korszak sötétebb éveiben nemcsak az Államvédelmi Hatóság (ÁVH) kihallgató tisztje volt, de humoristaként is színpadra lépett. Egy személyes találkozást követően ő lett Hofi Géza állandó szövegírója. Komlós vezényletével Hofi és poénjai kinőtték magukat: az ­1970-es években már a Mikroszkóp Színpadon szerepelhetett – ahol Komlós volt az igazgató.

Szirtes Tamás rendező arról is beszélt, hogy a legendás humorista poénjai hiába hatottak rögtönzöttnek, begyakoroltak voltak. Állítólag még saját stílusát is Komlóssal közösen alakították ki.A hetvenes években is annyira merész volt Hofi, hogy még Kádár Jánost is kifigurázta. Hatalmas sikert aratott vele, még külföldön is leadták a felvételt. Sikerének az volt a titka, hogy a nép nyelvén szólalt meg.

„Egy figurát lehet hozni egy fél órán át, de éveken keresztül nem. Ez a figura ugyanis igazi volt, ez a porcelángyári melós volt! Hofi mindig megőrizte ezt az alulnézetét, így élte az életét a színpadon, ezért szerették – mondta róla Farkasházy Tivadar.

