Zo­kogva em­lé­kez­nek ap­jukra a Zámbó test­vé­rek

A Király ugyanis ott kezdte pályafutását. A testvérek mai napig nem tudták feldolgozni Jimmy elvesztését- írta meg a Lokál.

Fotó: Keller Mátyás

„Úgy tudom, itt ült először zongora mögé. Minket is rengeteg emlék köt ide, hiszen nem messze innen volt egy kis lovarda, ahova rendszeresen jártunk. Ennek már több mint huszonöt éve, azóta nem is voltunk ott, így most tudtunk egy kicsit nosztalgiázni” – mondta az újságnak Zámbó Krisztián. „Adriánnak sajnos nem tudjuk megmutatni, mert szegény otthon fekszik betegen, de Szebasztiánnal örömmel nosztalgiázunk. Szerintem a január más emberek szemében az újrakezdés és a jövőbe tekintés hava. Nálam ez inkább borús és szomorú időszak. Igaz, hogy tizenhat éve már, hogy apu elment, de minden évben felszakadnak a sebek. Nem vagyok egy sírós férfi, de a minap néztem édesanyámmal egy filmet, ami az év többi szakában valószínűleg nem hatott volna meg, de elsején este, bevallom, kitört belőlem a zokogás.”

