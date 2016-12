Tóth Vera nem úszta meg a gyo­mor­mű­tét mel­lék­ha­tá­sait

Vera mielőtt rászánta magát az operációra, mindennek alaposan utánajárt, mivel tisztában volt azzal, hogy a műtétnek nem csak fizikai, hanem lelki mellékhatásai is lehetnek.

Fotó: Korponai Tamás

Orvosaival azóta is konzultál és azt sem szégyelli, hogy pszichológus barátnőjével is sokat beszélget.

„A sok hiábavaló próbálkozás és kudarc után, orvosokkal konzultálva már egy percig sem gondolkoztam azon, hogy belevágjak-e ebbe a műtétbe”

– vallotta be Tóth Vera, aki tisztában volt vele, nem kis dologra vállalkozott. "Nem is csalódtam, ez a látványos, gyors fogyás hat hónapig tart, de utána még másfél évig belassul. Még tizenöt kilogrammot szeretnék leadni.”

Vera minden nap, amikor tükörbe néz, szembesül vele, hogy ő már nem kövér. Nem titkolja, hogy ezt az érzést, látványt neki még meg kell emésztenie, mert nem csak a teste változik, hanem lelki fejlődésen is keresztül megy. Orvosai figyelmeztették a műtét következményeire: a hajhullásra, a vitaminok szedésére. De azzal is tisztában van, hogy ha nem figyel oda, önképproblémái is lehetnének.

„Nekem is hullott a hajam, amire vitamint szedtem, meg fontos a fehérje bevitel” – ismeri el a -nak a Megasztár első győztese. "Tisztában kell lenni vele, hogy ezt magadért csinálod, ez egy jellemformálás. Nekem is el kell fogadnom, hogy már csak túlsúlyos vagyok, nem kövér. A lelki fejlődésben sokat segít a pszichológusom, aki egyben barátnőm is. Ha bármilyen gondom van ezzel kapcsolatban, vele konzultálok, önismeretet gyakorlok” – hangsúlyozza az énekesnő, aki a sportolásra is odafigyel, hiszen tudja ez is fontos része a csodás átalakulásának.

Heti két-háromszor edz, de szeretné, ha lenne annyi ideje, hogy napi szinten foglalkozzon a testével. Az átalakulásnak meg van az eredménye, nem csak a bókokat kap, hanem hihetetlen magabiztosságot és határozottságot.

