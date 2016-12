Ha­lá­los fe­nye­ge­tés: Osz­ter Sán­dort meg­tá­mad­ták

Bírósági szakaszba lépett az Oszter Sándor és társai ellen indított büntetőügy, amelyben a Kossuth-díjas színészt és társait befolyással üzérkedéssel vádolják.

Amint a is megírta, Oszter megrendült egészségügyi állapota miatt nem jelent meg a bíróságon.Arcüreggyulladással szenved, most is betegágyán vallott ártatlanságáról, és azt mondja, az eset nyilvánosságra kerülése óta rengeteg támadás érte. Mi több, halálos fenyegetést is kapott.

„Az elmúlt hónapok eseményei mind egészségileg, mind lelkileg rendkívüli módon megviseltek, ezért igyekeztem minél több időt az erdőben tölteni. Sajnos úgy tűnik, már ott sem lehetek nyugalomban, sőt biztonságban sem.

Nemrég ugyanis halálosan megfenyegettek, és megrongálták a vadászlesemet

– mondta a színész a Story magazinnak, aki hozzátette, a támadók a következő sorokat fújták az építményre:

Megdöglesz, te bűnöző csaló.

Nem ez volt az egyetlen eset, amikor megfenyegették.

Egy másik alkalommal egy férfi támadt nekem az erdőben.

"Feltételezésem szerint ő a fámat akarta ellopni. Feljelentést tettem a rendőrségen is, de a nyomozást már le is zárták. Pedig ez utóbbi esetre tanúm is volt, de az sem volt elegendő, hogy felelősségre vonják” - mondta elkeseredetten a művész.

