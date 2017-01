1100 mig­ráns ro­hanta le a ke­rí­tést

Hatalmas migránscsoport rohamozta meg Marokkó felől a spanyol enklávé, Ceuta kettős kerítését. Annak ellenére, hogy közel 1100 migráns próbálta egyszerre megmászni az éles fémsorokat, a marokkói és spanyol határőrök nagyon jó munkát végeztek: csak két migráns jutott át, ők is kórházban végezték. Mint ahogy az az 50 marokkói és spanyol határőr is, akiket a támadás során a migránsok kövekkel, fémdarabokkal és bőröndökkel dobáltak meg.

Fotó: Europress / Blasco De Avellaneda - AFP

Azokat a migránsokat, akik felmásztak a kerítés tetejéig, a hatóságok összegyűjtötték, és visszairányították Marokkóba. A határon azonban még mindig hatalmas a tömeg, a migránsok nem adják fel – mindenáron át akarnak jutni Spanyolországba.

Ezért rendszeresen megrohamozzák a kerítést – legutóbb december elején egy 800 fős csoport döntötte ki egy szakaszon a rácsokat. Akkor 400-nál is többen jutottak be Ceutába. A határ környékén folyamatosan járőröznek a marokkói és spanyol rendőrök és határőrök, akiknek a munkáját helikopteres megfigyelők is segítik.

De van, amit így sem lehet kiszűrni: egy fiatal marokkói nő például a bőröndjében akart átcsempészni egy afrikai migránst Európába. A nőnek megvoltak a szükséges iratai, ő legálisan lépett be Ceuta területére, de a rendőröknek gyanús lett, hogy a fiatal nagyon ideges, és folyamatosan a kiskocsira tett bőröndjével babrál. A rendőrök kiszólították ellenőrzésre: a bőröndjében pedig egy 19 éves, fuldokló gaboni férfit találtak. Mindkettejüket letartóztatták.

