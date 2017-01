Mi­csoda át­ve­rés, bo­nyo­ló­dik a Schu­m­a­cher-fotó rej­té­lye

Három év múltán is rajongók milliói találgatnak Michael Schumacher állapotáról. A síelés közben borzalmas fejsérülést szenvedett Forma-1-legendát állítólag lefotózta valaki a betegágyán, s a képet százmilliókért ajánlgatja a lapoknak. Eddig még senki sem volt vevő a titokzatos fotóra. Sőt, azt nem is látta még senki. Lehet, hogy egyáltalán nem is létezik?

Fotó: Twitter

A Schumacher családdal egy hazug cikk miatt perben álló Bunte magazint szeptember közepén kereste meg a képpel egy ismeretlen telefonhívó. Azt állította, hogy a mobiljával lefotózta a minikórházzá átalakított svájci villájában ápolt Schumachert.

Átverés az egész?

A Schumiékat képviselő Sabine Kehm most elmondta: Corinna Schumacher ez ügyben tett büntetőfeljelentését karácsony előtt lezárta az offenburgi államügyészség. Méghozzá bármiféle eredmény nélkül. A sajtótermékeknél házaló illető nyomára nem sikerült bukkanni, az állítólagos fotót pedig még soha, senki még csak egy szempillantásra sem látta a megkeresett szerkesztőségekben.

Még az is benne van a pakliban, hogy csak át akarták verni őket az egymillió eurós pénz reményében.

A Bunte a Schumacher család közvetlen közeléből megtudta: a világsztár szerettei nem is hiszik, hogy a rokonok, barátok, alkalmazottak, orvosok és ápolók szűk köréből bárki is ilyen rútul visszaélne a bizalmukkal.

