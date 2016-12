Le­bu­kott: Hajdú Pé­tert tit­kos ta­lál­ko­zón kap­ták le

Az egyik belvárosi olasz étteremben bukott le Hajdú Péter! A műsorvezető régi ellenfelével, Friderikusz Sándorral találkozott, akivel már hónapok óta hadban állnak egymással.

A Blikk kérdésére Hajdú elmondta, hogy végre kibékültek, hosszan beszélgettek egymással.

EZEKET OLVASTAD MÁR?

Mint ismert, Friderikusz az Indexnek adott interjújában több kollégájának is nekiment, Hajdút pedig azzal vádolta meg, hogy kiszivárogtatta, hogy Friderikusz a Naplónál folytatja pályafutását.

Hajdú ezen úgy felhúzta magát, hogy kijelentette, beperli az egykori showmant egy korábbi elszámolási ügyük miatt is. Amikor ugyanis Friderikusz elhagyta a TV2-t, az Összezárva Friderikusszal műsorból is kiszállt, aminek Hajdú volt a producere. A díszletet, az embereket ki kellett fizetni még úgy is, hogy a műsor nem folytatódott, Hajdú így 3,8 milliós veszteséget volt kénytelen benyelni.

Megállapodtunk abban, hogy megpróbáljuk rendezni a dolgainkat. Perelni nem fogok, az most már biztos. Békülünk, de ennél több nem tartozik másra

- nyilatkozta Hajdú.

A kommentek megjelenítéséhez kérem, engedélyezze a JavaScript futását az oldalon!