Ál­lat­vé­dők tá­mad­tak Kul­csár Edi­nára

A szépségkirálynő nemrég ígéretet tett, miszerint másfél tonna kutyatápot fog szétosztani több szervezet között, de mivel önhibáján kívül, ennek nem tudott időben eleget tenni több menhelyről írtak mocskolódó üzeneteket neki.

"Örülök, hogy ilyen jól érzed magad. Kíváncsi lennék hova sikerült eljuttatnod azt a sok kutyakaját?"

– Címezték Edinának a goromba szavakat.

„Én próbálok segíteni, és én vagyok az, akinek még rosszul kéne éreznie magát? Nagyon rosszul esik! Nem emlékszem, hogy ígértem volna bármi olyat, amivel így számon kellene kérni...”

– írta a szépségkirálynő a Facebook oldalán.

Edina úgy gondolja, aki ismeri az tudhatja, hogy mindig betartja a szavát, így ez most sem lett volna másképp. Követői is mellé álltak, és arra buzdították, hogy ne foglalkozzon a rosszindulatú emberekkel.

Fotó: Markovics Gábor

"Úgy támadtak rám ezek a szervezetek, mintha megöltem volna valakit, miközben segíteni akarok. Én egy szóval se említettem, hogy mikor fogom a tápot átadni a menhelyeknek. Nekem is volt karácsonyom, beteg is lettem, így csak az ünnepek után tudok ezzel foglalkozni. Egyébként is még Szegeden van a másfél tonna adomány, de január elején el fogom intézni, hogy három-négy szervezet között szétosszam. Azt viszont nem tudom megígérni, hogy minden menhelynek tudok segíteni, ugyanis hatezer hozzászólás érkezett a posztom alá, amit sajnos képtelenség teljesíteni."

- árulta el a -nak Edina.

