Óriási bajba került Király Viktor!

A betörők először az ő otthonát rámolták ki, majd átugrottak a szomszédhoz is… A rendőrség nyomoz.

Egy éves munkája veszett kárba Fotó: Sulyok László

Király Viktor még most is beleborzong, ha visszagondol arra a délutánra, amikor lakásába toppanva azt látta:rablók teljesen feldúlták az otthonát. Az énekes hetek óta reménykedik, hogy a rendőrségnek sikerül előkeríteni a tettest, de a lelke mélyén kezdi elfogadni, hogy soha nem kapja vissza ellopott értékeit. Bár az anyagi kár is jelentős, őt főként az elveszett zenei anyagok bántják, hiszen azok pótolhatatlanok.

"Hitetlen érzés volt arra hazaérni, hogy felfeszítették a lakásom ajtaját. Az a pillanat szavakba sem önthető, amikor rájöttem, hogy mit, vagyis miket vittek el. Gyakorlatilag az összes számítógépem odalett, amik önmagukban is igen komoly értéket képviseltek. Ugyanakkor ezek mind pótolhatóak a nagy anyagi kár ellenére is. Ami viszont nem, az a tartalmuk.

Gyakorlatilag az egész éves munkám ezeken volt.

Dalötletek, megírt alapok és szövegek. Na, ezeket senki nem tudja visszaadni, vagy pótolni! Ez pénzben nem mérhető... Komoly tanulsága van a dolognak: a jövőben minden anyagot egy külső adattárolóra fogok menteni…”

– mondja az énekes, aki nem tagadja, az eset óta szörnyen érzi magát otthonában.

A rendörség keresi az elkövetőt, vagy elkövetőket Fotó: Twitter

"Több ismerősöm is járt így, a betörés után ők is másképpen viszonyulnak az otthonukhoz.

Most a saját bőrömön is érzem, van ebben valami. Leírhatatlan érzés, hogy idegen járt a hálószobámban és feltúrta a cuccaimat

– nyilatkozta Viktor, aki mégis próbál pozitívan állni a történtekhez.

Kutyákkal érkeztek a helyszínre

"Láttam, milyen egy rendőri intézkedés, és azt kell mondjam, hogy bár nem kecsegtetnek túl sok reménnyel ők sem, nagyon gyorsak és precízek voltak. Két osztaggal és kutyákkal is átvizsgáltak mindent. Ha ők nem találják meg a cuccaimat, akkor senki!”

– szögezte le Király Viktor a Ripost napilap pénteki számában

