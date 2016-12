Ez már a me­te­o­ro­ló­gu­sok­nak is sok: ke­gyet­len idő csap le az or­szágra

Kedden végre megszabadulunk a mínuszoktól, de kellemetlen meglepetéseket tartogat az időjárás...

Az Országos Meteorológiai Szolgálat a kíméletlen szélviharok miatt elsőfokú figyelmeztetést adott ki Pest, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom és Veszprém megyére! De ennyivel nem ússzuk meg...

Az ónos eső miatt Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyére adtak ki vészjelzést. Elszórtan egy-egy zápor, hózápor is kialakulhat - írja az Időkép. Napközben azonban 4-9 fok közé melegszik a levegő.

Szerdán is hasonló időre kell készülnünk, de nyugaton havazásra, havas esőre is számíthatunk, sőt a magasabb pontokon több centi hó is hullhat.

