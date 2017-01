Hajdú Péter: Reg­ge­lente re­megő gyo­mor­ral ütöm be a nevem a ke­re­sőbe

: Hogy van? Hajdú Péter: Köszönöm a kérdést, tulajdonképpen jól vagyok, de inkább mondjuk úgy, hogy a munkába temetkezem…

Fotó: Markovics Gábor

: Számított ekkora felhajtásra? Hajdú Péter: Azt nem lehet rám mondani, hogy az elmúlt tizennyolc évben titkokat halmoztam volna fel a magán­életemmel kapcsolatban. Mindig őszintén elmondtam, ha kapcsolatom volt, legyen szó Bálint Antóniáról, Ábel Anitáról vagy Sarka Katáról. Ez­után sem fogok titkolózni, de ami most zajlik, az már néha nekem is sok. Reggelente remegő gyomorral ütöm be a nevem a keresőbe, mert mindennap új és még újabb rólam szóló hírrel kell szembetalálnom magam…

: Hogyan védi meg a gyerekeit a válásukról szóló hírektől? Hajdú Péter: Egy szülőnek kutya kötelessége megóvni a gyermekét akkor is, ha ez a mi esetünkben kicsit lehetetlen küldetésnek tűnik. Azt mindenki láthatja, hogy minden megszólalásomban vagy posztomban ügyelek rá, hogy ne sértsem meg az édesanyjukat. Azt sem szeretném, ha Noncsi és Dávid az újságokból vagy az internetről kapnának híreket rólunk, pláne saját magukról. Nekik most annyi információjuk van, amennyit az édesanyjuktól tudnak, mert én csak annyit beszéltem erről velük, amennyit feltétlenül kellett. Azt hiszem, hogy hosszabb beszélgetésre akkor lesz szükség, ha egy kapcsolat komolyra fordul az életemben, de egyelőre nincs szó ilyesmiről.

