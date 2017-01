Csak ígér­ge­tett: El­tűnt Gábor Zsa­zsa öz­ve­gye

Gábor József már csak nevetni tud kínjában a világhíres rokona temetése körül kialakult zűrzavaron. József szerint mára az is világos: Gábor Zsazsa hamvai már nem kaphatják meg a zsidó szokások szerinti végtisztességet. Ráadásul a díva férje, Frédéric Von Anhalt elérhetetlenné vált, amióta megkapta az esetleges Magyarországi temetés költségtervezetét.

József kísérte híres rokonát Budapesti látogatásai alatt

"Azt hiszem, egyszerűen arról van szó, hogy Frédéric megkapta az általam neki küldött költségszámításokat a Kozma utcai temetésről és szertartásról, neki pedig erre nincs pénze.

EZEKET OLVASTAD MÁR?

Erre következtetek abból, hogy nem jelentkezik, holott korábban naponta beszéltünk.

Nagyjából kétmillió forintba kerülne minden, amibe nincs benne a zsidó szertartás, hiszen hamvakat nem is lehet a vallásnak megfelelően eltemetni. Zsazsa csak az édesapjától nagyjából egy kilométerre lévő urnatemetőben kaphatna helyet”

– mondta a napilapnak az unokaöcs, Gábor József, aki nem érti, hogy az özvegy miért hivatkozik arra, hogy nem megfelelő állapotú a díva édesapjának síremléke, hiszen talán csak a faleveleket kellene elsöpörni mellőle.

Anhalt eltűnt Fotó: Twitter

"Mondom még egyszer, hogy Zsazsa hamvasztva nem is kerülhet az apja mellé, de azt a kifogást, hogy nincs jó állapotban a családi síremlék, nem tudom elfogadni! Ez nem igaz! Gábor Vilmos és második felesége, Magda, egy kétszer egyméteres fekete gránitlap alatt fekszenek, amely az idők során is pont olyan maradt, mint ahogyan azt föléjük helyezték. Nekem már az is elég lenne, ha Frédéric felhívna és kijelentené, hogy eszébe sincs gondoskodni Zsazsa maradványainak hazaszállításáról”

– jelentette ki a világ leghíresebb magyar asszonyának unokaöccse.

Eközben a címlapon

A kommentek megjelenítéséhez kérem, engedélyezze a JavaScript futását az oldalon!