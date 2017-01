Ve­szély: mig­ráns­há­ború ke­se­rí­tik meg a Bécsbe uta­zók éle­tét

Közel egy éve zajlik fiatal csecsen és afgán migránsok között bandaháború Bécsben. Az ok nem teljesen világos, valószínűleg a vallási és kulturális ellentétek állhatnak a háttérben. A folyamatos egymásnak feszülés miatt azonban a bécsiek egyre kevésbé érzik magukat biztonságban. Az összetűzésbe kerülő migránsoknál ugyanis kések és gázpisztolyok is vannak. A rendszeres bandaháborúk komoly sérülteket és halálos áldozatot is követelt már.

Márciusban például arról cikkeztek az osztrák újságok, hogy ötven, 15 és 25 év közötti afgán és csecsen migráns verekedett össze, amely során előkerültek kések és vascsövek is. Akkor hét fiatalt kellett életveszélyes sérülésekkel kórházba szállítani, a bunyó pedig állítólag azért tört ki, mert az egyik érintetnek szidalmazták az édesanyját az egyik közösségi oldalon. Egy járókelő akkor a telefonjával videó felvételt is készített a tömegverekedésről - írja a oe24.at.

A szemtanúk szerint az egész olyan volt, mintha a jelenetek egy másik világban, messze a nyugati civilizációtól játszódtak volna.

Októberben újabb fejezethez ért a bevándorlók közötti bandaháború. Akkor, a magyarok által is közkedvelt helyen, a bécsi Práternél szabadultak el az indulatok. A rendőrségi jelentések szerint 10 ember keveredett akkor összetűzésbe, a rendőrség gyors közbelépésének köszönhetően, akkor nem esett senkinek komolyabb bántódása. A konfliktus azonban még mindig nem rendeződött, szerdán a bécsi Westbahnhof pályaudvar várótermében a semmiből előkerült 14 fiatal csecsen és afgán állampolgárságú bevándorló, akik azonnal egymásnak estek.

A rendőrség feljelentést tett ellenük, az egyik csecsen fiatal pedig gázpisztollyal megfenyegette az egyik intézkedő rendőrt, őt őrizetbe vették.

Ez csak három eset a több tucatból, ugyanis a kisebb verekedésekből és konfliktusokból számtalan van nap, mint nap. A rendőrség egyelőre tehetetlennek tűnik, az ellentét pedig nem múlik a felek közt. Egyre inkább úgy tűnik, hogy Bécs már nem az a hely, ami korábban volt. Az egyre gyakoribb migránsbűnözés, és az erőszakos bűncselekmények veszélyessé tették a várost. A „Willkommens kultur" szemlélet pedig kezd alábbhagyni az osztrákok között.

